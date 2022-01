Deal is rond: middenvelder Linthorst tekent voor 2,5 jaar bij Go Ahead Eagles, maar heeft geen spijt van trip naar woestijn

Go Ahead Eagles was deze winter nadrukkelijk op zoek naar een aanvallende middenvelder en dat is Linthorst niet. Maar met Luuk Brouwers heeft de Deventer club al een middenvelder in huis die graag opduikt in de zestien van de tegenstander. Trainer Kees van Wonderen liet al eens eerder doorschemeren in Brouwers ook wel een ‘10’ te zien. Het zou maar zo het masterplan van de vertrekkende hoofdcoach kunnen zijn.