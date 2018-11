Deel Brinkgreverweg Deventer in 2019 vier tot vijf maanden afgesloten

Volgens gemeentelijk projectleider Bjorn Hendriks zou de aannemer het liefst al in januari beginnen met de grootschalige operatie op het laatste deel van de Brinkgreverweg dat nog onder handen genomen moet worden. ,,Het is zeker ook onze bedoeling zo snel mogelijk te starten, maar om dit nou volop in de winterperiode te gaan doen met veel risico op stagnatie lijkt ons niet verstandig”, zegt Hendriks. De aannemer gaat het deeltraject in fases aanpakken. Dit neemt niet weg dat doorgaand verkeer in die maanden een alternatieve route moet kiezen. Voor aanwonenden en bestemmingsverkeer gaat de aannemer in overleg met de gemeente passende maatregelen treffen.