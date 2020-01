Deel Storminkleerlingen kan vanaf volgend jaar ook examen doen op eigen school

Tientallen plannen voor zonnepar­ken, maar amper zonnepane­len op daken: ‘Dat moet echt anders’

11:30 Er spelen in deze regio talloze initiatieven om grote zonneparken in het buitengebied aan te leggen, terwijl slechts 8 procent van de beschikbare bedrijfsdaken is voorzien van zonnepanelen. En dat is niet de bedoeling, zeggen vriend en vijand. ,,Gebruik eerst bedrijfsdaken voordat je het coulisselandschap van Oost-Nederland vol legt met zonneparken.”