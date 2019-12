Deel Vaassenseweg Terwolde volgende week afgesloten vanwege knotten van wilgen

video Situatie in gevangenis Zutphen schopt zitting overval op bejaarde broers uit Heeten in de war

12:03 De zaak rond de gewelddadige overval op twee bejaarde broers in Heeten kon vandaag niet doorgaan. Een van de twee verdachten mocht vanmorgen de gevangenis in Zutphen niet uit, meldt de rechtbank in Zwolle.