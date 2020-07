Deel van skatebaan bij N348 in Deventer weggerot en met spoed verwijderd

Video Het is wéér raak in Deventer: vijftiende nachtelij­ke autobrand dit jaar

9:59 In Deventer is vannacht opnieuw een auto uitgebrand. Dit gebeurde bij een flat aan de Havikshorst in de wijk Borgele. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Het is de zoveelste nachtelijke autobrand van dit jaar in Deventer.