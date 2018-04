Deelnemers IJsselloop opgelet: deze tips helpen tegen de warmte

Het voorspelde lenteweer voor komend weekend is voor de organisatie van de IJsselloop reden voor maatregelen. Het hardloopevenement in Deventer krijgt een extra waterpost en de organisatie geeft tips aan deelnemers om het hoofd koel te houden. ,,Start drie dagen van tevoren vast met water drinken.’’

Een graad of 19 wordt het zondag, als de voorspellingen kloppen. Op het eerste oog geen extreem hoge temperatuur. Maar volgens Rob Snippe, voorzitter ad interim van Stichting IJsselloop, is het geen overbodige luxe om hardlopers extra goed voor te bereiden. ,,Het is een van de eerste warme lentedagen van het jaar. De lopers hebben de afgelopen tijd in andere omstandigheden getraind, dus het zal even wennen zijn.’’

Duizelig

Omdat de IJsselloop veel recreatieve lopers aantrekt, verwacht Snippe de nodige uitvallers. ,,Het zijn niet allemaal topsporters. De ervaring leert dat de recreatieve deelnemers minder goed hun grenzen kennen. Dan kan de hitte hun parten spelen. Tijdens de afgelopen edities – waarbij het ook vaak warm was – kwamen de meeste klachten van de minder geoefende lopers. De warmte zien we ook terug in het soort klachten bij de EHBO; mensen worden duizelig of misselijk.’’

Om dergelijke klachten te voorkomen richt de organisatie een extra drankpost in aan de Singel. Daarnaast heeft Snippe ook nog een drietal tips:

1. Drink voldoende water (en op tijd)

Om goed aan de start te verschijnen adviseert Snippe om al van tevoren voldoende water te drinken. ,,Start drie dagen van tevoren vast met drinken. Als je elke dag anderhalf tot twee liter vocht binnen krijgt, is je vochtbalans op de dag van de loop helemaal op peil.’’

2. Draag de juiste kleding

Waarschijnlijk even logisch als nuttig: draag vooral niet te warme kleding. ,,’s Ochtends kan het nog wel fris zijn, maar gedurende de loop ga je al snel zweten. Dan wil je niet te warm zijn aangekleed. We hebben hier kluisjes waar de deelnemers hun overtollige kleding veilig in kunnen opbergen.’’

3. Laat het bier na afloop nog even staan