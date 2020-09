Definitief streep door Dickens Festijn Deventer: ‘Het is niet iets wat je in afgeslankte vorm doet’

Geen kerstwonder voor het Dickens Festijn in Deventer. Het populaire straatfestival gaat dit jaar niet door. De organisatie kan niet garanderen dat mensen 1,5 meter afstand gaan houden.

De straten van de Deventer binnenstad lopen in december niet vol met duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. Volgens Stichting dEVENTer is het niet haalbaar de geldende coronamaatregelen te handhaven in het monumentale Bergkwartier.

,,We hebben geprobeerd het besluit zo lang mogelijk uit te stellen. Je hoopt op een kerstwonder, maar je moet ook realistisch zijn. Het garanderen van de 1,5 meter afstand in het Bergkwartier - met een enorme wachtrij ervoor, vrijwilligers, artiesten, spelers - in de huidige omstandigheden kan het gewoon niet’’, zegt directeur Martijn Westerbrink.

Niet in afgeslankte vorm

Als organisator en eindverantwoordelijke moest hij dat besluit nu wel nemen, in verband met vergunningsaanvragen. Wel heeft Westerbrink nog overlegd met Emmy en Jan Strik, de grondleggers van het Dickens Festijn. ,,We wilden hen er absoluut in betrekken.”

Het Dickens Festijn trekt normaliter zo'n 125.000 bezoekers.

De organisatie heeft niet overwogen het festijn in een andere vorm door te laten gaan. ,,Je wilt het gewoon goed doen, niet half of in afgeslankte vorm. Dan heeft het absoluut niet de impact en beleving die we ermee beogen.”

Vreselijk jaar

Over de precieze financiële schade van de afgelasting kan Westerbrink geen uitspraken doen. Dat er problemen zijn, staat volgens hem buiten kijf. ,,2020 is gewoon een vreselijk jaar. Voor iedereen. Maar ook voor een stad als Deventer met dit soort evenementen. Die impact is enorm.”

Martijn Westerbrink is ervan overtuigd dat het Dickens Festijn in 2021 wel door kan gaan.

Westerbrink leeft mee met de koren, spelers en artiesten die zich altijd al ver van te voren voorbereiden op het straatfestival. De recent aangestelde directeur van Stichting dEVENTer hoopt nu dat het 30e Dickens Festijn in 2021 wel door kan gaan. De jubileumeditie moet dan op zaterdag 11 en zondag 12 december plaatsvinden. ,,Het gaat volgend jaar absoluut door, gegeven de omstandigheden op dat moment natuurlijk.”

Het Bergkwartier wordt begin december nog wel versierd met kerstbomen en guirlandes.

Wel versierd

Om het Dickens-gevoel toch een beetje op te roepen, wordt het Bergkwartier begin december nog wel versierd met kerstbomen en guirlandes. Daarnaast verschijnt dit jaar ook het boek Deventer ademt Dickens, waarin de verhalen van 50 betrokkenen van het Dickens Festijn zijn geportretteerd.

Het populaire Dickens Festijn trekt volgens de organisatie jaarlijks zo’n 125.000 bezoekers. Net zoveel als Deventer op Stelten en de Boekenmarkt. Die laatste twee evenementen ging ook al niet door vanwege corona.