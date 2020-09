Definitief streep door Dickens Festijn Deventer: ‘Maatregelen zijn niet te handhaven’

Leerling 5vwo uit Deventer besmet met coronavi­rus, GGD onderzoekt contacten op middelbare school

5 september Bij een leerling op de locatie Het Vlier van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer is het coronavirus vastgesteld. Het bestuur van de bovenbouwlocatie voor havo en vwo is daar vrijdag over ingelicht door de GGD. De GGD voert dit weekend een contactonderzoek uit en benadert leerlingen en docenten die in nauw contact met de leerling zijn geweest.