Definitief: tweede Spanjaard voor GA Eagles, aanvaller Athletic Bilbao naar Deventer

Oeps! Man 'par­keert' bestelbus bovenop paal naast Bergkerk in Deventer

13:02 Een bestelbusje in Deventer moest vanochtend door de brandweer van een paaltje worden getrokken. De botsing gebeurde met een inzinkbare paal in het Bergkwartier. Omdat de ‘poller’ op een eenrichtingsweg staat, moesten bestuurders die achter de bestelbus zaten tegen het andere verkeer in om de wijk weer uit te komen.