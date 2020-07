Dementerende ouderen moeten toch weg uit Voorst: toekomst in Benring te onzeker

De zes dementerende ouderen in woonzorgcentrum De Benring in Voorst zullen waarschijnlijk toch moeten verhuizen naar Twello. Zorgkantoor Midden IJssel is niet akkoord gegaan met het plan van zorgverlener PGVZ om de ouderen in Voorst te kunnen laten blijven.

,,De continuïteit en kwaliteit van deze zware vorm van zorg kunnen we met dit voorstel niet garanderen", zegt woordvoerster Hester van Hartingsveldt van Midden IJssel, dat de financiering van de ouderenzorg regelt. ,,Het gaat erom dat het op lange termijn goed blijft gaan en dat is nu te onzeker.”

Niet langer haalbaar

De zorg blijft daarmee voorlopig in handen van zorgverlener Sensire, dat in juni meldde dat het financieel niet langer haalbaar was voor slechts zes dementerende ouderen 24-uurszorg in de benen te houden. Het zestal moet daarom verhuizen naar een ander zorgcentrum van Sensire in Twello, waar 24-uurszorg aanwezig is voor meer bewoners.

Vrijwilligers

De woonzorgcoöperatie van de Benring, een groep vrijwilligers die alle activiteiten in het gebouw buiten de zorg om in de benen houdt, wilde niet mee in het plan van Sensire. Belangrijkste doel van de in 2013 opgerichte coöperatie is immers zorg voor ouderen in hun eigen, vertrouwde omgeving in stand te houden.

In PGVZ vond de coöperatie een nieuwe zorgaanbieder, die beweerde de zorg wel te kunnen leveren voor zo'n kleine groep. Midden IJssel liet gisteren echter weten dat ze daar met dit plan geen heil in ziet.

Alles op alles

Bestuurslid Franz Roos van de woonzorgcoöperatie laat weten het er niet bij te laten zitten. ,,We zetten alles op alles om de intensieve zorg voor De Benring te behouden. Het is de uitdrukkelijke wens van Voorst en bewoners van de Benring om in Voorst oud te worden ongeacht de zorg die nodig is.”

Daarom houdt de coöperatie morgenavond een bijeenkomst voor bewoners van de Benring, het personeel en inwoners van Voorst om zich te beraden op vervolgstappen.