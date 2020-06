Demonstratie tegen racisme Deventer wijkt uit naar evenementen-terrein: ‘ver weggestopt waar niemand ons hoeft te zien of horen’

Video Schuur van Nana brandt uit in het weekend van haar antiracis­me-demonstra­tie in Deventer: ‘Dit is aangesto­ken’

15:50 In het weekend dat Nana Scholten uit Wilp honderden mensen op de been wil brengen om in Deventer te demonstreren tegen racisme, is haar schuur tot op de grond toe afgebrand. Hoewel de brandweer zaterdag onderzoek doet naar de oorzaak van de brand, weet ze genoeg. ,,Dit is aangestoken.’’