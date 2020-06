Demonstratie tegen racisme in Deventer zondag in Rijsterborgherpark

De demonstratie tegen racisme en politiegeweld zondag in Deventer is in het Rijsterborgherpark. In het centrum is volgens de gemeente waarschijnlijk te weinig ruimte om de te verwachten honderden demonstranten veilig te laten samenkomen tijdens de coronacrisis.

Organisator Nana Scholten uit Wilp wilde in eerste instantie graag op de Brink of op het Grote Kerkhof demonstreren, maar dat heeft de gemeente afgewezen. ,,Het is erg moeilijk om daar de anderhalve meter afstand vanwege corona in acht te houden", zegt gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman. ,,Ook de horeca, die pas net weer open is, kan daar in de knel komen.”

Mondkapje verplicht

Enkele honderden mensen hebben via sociale media al laten weten bij het Black Lives Matter-protest aanwezig te zullen zijn. Een veelvoud daarvan zegt van plan te zijn te komen. De organisatie vraagt de anderhalvemeter-regel in acht te nemen en eist van de deelnemers dat ze een mondkapje dragen.

Politiegeweld

Na de gewelddadige dood van de Amerikaan George Floyd in Minneapolis door politiegeweld, werden op veel plekken in Amerika en vervolgens ook in andere landen demonstraties gehouden tegen voortdurend racisme en politiegeweld. In Nederland gebeurde dat eerst in enkele grote steden en nu ook in de rest van Nederland, zoals in Deventer en Zutphen.

Bang voor toekomst

Nana Scholten uit Wilp, tien jaar geleden vanuit Ghana naar Nederland gekomen, is de initiatiefneemster van de demonstratie in Deventer. Zij zegt nog steeds met grote regelmaat last te hebben van een andere behandeling dan witte Nederlanders. ,,We worden ook in Nederland onnodig vaak aangehouden, ondervraagd en gediscrimineerd. Daar moet wat tegen gedaan worden. We willen dat er meer aandacht komt voor dit racisme. We zijn bang dat onze kinderen hetzelfde mee blijven maken.’’