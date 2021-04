Denk-raadslid Deventer: ‘Gemeente moet meer doen aan veiligheid gebedshuizen’

De dreigbrief met een luier met daarin een spotprenten van Mohammed en verscheurde Koranteksten is verstuurd naar moskeeën in Alkmaar, Culemborg en Enschede. ,,Dit is een geplande actie van een gestoord iemand. Ik heb het postpakket gezien. Het leek in eerste instantie nog onschuldig. Maar de heilige teksten verscheurd in een luier, dat is walgelijk’’, aldus Kaya.