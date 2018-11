DENK wil einde aan ‘raciale karikatuur’ Zwarte Piet in Deventer

Paul van Gurp eist dat nieuwe McDonald's in Deventer niet open gaat

18:09 Deventer horecaman Paul van Gurp vindt dat het gemeentebestuur met een een-tweetje de komst van fastfoodrestaurant McDonald’s naar de Holterweg heeft mogelijk gemaakt. Volgens Van Gurp is hij door de gemeente met een kluitje in het riet gestuurd nadat hij in 2015 ook belangstelling had getoond voor de bouw van een restaurant op de al jaren braakliggend terrein naast de Scheg. Hij wil nu voorkomen dat de McDonald's open mag.