Dennis (26) vindt unieke vulmachine uit: zo worden miljoenen Tony Chocolonely-eitjes in Holten ingepakt

Uit Egypte gevluchte Amir kan eindelijk wandelen zonder achterom te hoeven kijken: ‘Voor mij staat Deventer voor wat Nederland is’

27 maart Van mishandeling in de Egyptische gevangenis naar de rust in Deventer. Amir Metwally (43) geniet van het wandelen door de Hanzestad. De Egyptenaar kan het met weinig mensen delen, omdat hij alleen is in Nederland. Zijn vrouw, vier kinderen en ouders heeft Amir al vijf jaar niet gezien. Corona drukt zwaar op hem, en veel andere vluchtelingen. ,,Het is gewoon heel erg moeilijk.’’