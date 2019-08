Dennis H. uit Deventer krijgt half jaar voorwaardelijk voor stalken, bedreigen en beledigen

Een 46-jarige inwoner van Deventer is veroordeeld tot een half jaar cel voorwaardelijk, voor stalken, bedreigen en beledigen van meerdere mensen in Schalkhaar. Dennis H. krijgt een proeftijd van drie jaar, met bijzondere voorwaarden: hij krijgt onder andere een contact- en locatieverbod opgelegd ten opzichte van vroegere buren.

De Deventenaar heeft volgens de rechtbank onder meer zijn voormalige buren in Schalkhaar belaagd. Dat was al enkele jaren gaande, maar ook na verhuizing van de buren naar een paar straten verderop zou het lastig vallen drie jaar zijn doorgegaan. H. reed, volgens de aangifte, bijna dagelijks langs het nieuwe adres, keek naar binnen, maakte gebaren of schreeuwde iets.

De belaagde mensen hebben een camera bij hun huis opgehangen, de beelden daarvan hebben bijgedragen tot het bewijs. Het verweer dat H. er alleen langskwam omdat het de kortste weg was naar de school van zijn kinderen en zijn zieke schoonvader is door de rechtbank terzijde geschoven, omdat de man makkelijk een andere route had kunnen kiezen en het om meer ging dan alleen maar langsrijden.

‘Ik maak je dood’

Verder is volgens de rechtbank bewezen dat H. een vrouw heeft bedreigd, op het plein van de school van hun beider kinderen. Hun zoontjes zouden ruzie hebben gekregen met elkaar, waarna de bezorgde en betrokken vader H. de buurtgenote zou hebben toegevoegd: ‘Je gaat eraan, ik maak je dood.’ Ook medewerkers van de stichting Raster en woningbouwbedrijf Ieder1 zijn beledigd of bedreigd, via email of WhatsApp-berichten, in de sfeer van ‘vuil vies tuig’.

De rechtbank houdt in haar vonnis rekening met de impact voor de slachtoffers, die groot was. De voormalige buurman bijvoorbeeld voelde zich niet veilig en was altijd bang de verdachte tegen te komen. Ook anderen voelden zich zeer geïntimideerd, terwijl ze gewoon hun werk probeerden te doen.

De rechtbank heeft bij de strafoplegging rekening gehouden met de rapporten die door gedragsdeskundigen over H. zijn uitgebracht. Daaruit blijkt dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is. Een van de conclusies: ‘Hij heeft snel het gevoel dat anderen hem niet begrijpen en het op hem gemunt hebben’.