Dennis Schouten start rechtszaak tegen Van der Valk Deventer: 'Bewust datalek’

Dennis Schouten, presentator van het YouTube-programma ‘RoddelPraat’, heeft een rechtszaak aangespannen tegen het Van der Valk Hotel in Deventer. Dat zegt de 26-jarige presentator in zijn eigen programma. Volgens Schouten zou een medewerker van het hotel foto’s hebben gemaakt van bewakingsbeelden waarop hij is te zien met een vrouw waarmee hij in juni in het hotel had afgesproken.