Derde brandstichting in vijf dagen: vlammenzee verwoest camper in Deventer woonwijk

Deventer is opnieuw opgeschrikt door een nachtelijke brand. Een camper ging vannacht in vlammen op in de wijk Blauwenoord. De politie gaat uit van brandstichting. Voor de derde keer in vijf dagen tijd.

De brand van afgelopen nacht brak rond 02.15 uur uit aan de Toutenburg. Bij aankomst van de brandweer stond de camper al in lichterlaaie en was er geen redden meer aan. Vanwege de aanwezigheid van gasflessen, die leegstroomden onder druk van de hitte, werden omstanders en buurtbewoners op grote afstand gehouden.

Ondanks pogingen het vuur te bestrijden, sloegen de vlammen nog over naar een andere auto. Deze Fiat 500 liep flinke schade op aan de zijkant. Dit terwijl er nog een leeg parkeervak tussen de camper en de auto zat. Een buurtbewoner wist zijn auto die naast de Fiat stond nog op tijd te verplaatsen.

Volledig scherm Een naast de camper geparkeerde Fiat liep grote schade op. © News United / Rens Hulman

Een agent ter plaatse gaf aan dat de politie momenteel uitgaat van brandstichting; een technische oorzaak wordt uitgesloten. Waar die conclusie zo snel op was gebaseerd, is nog niet bekend gemaakt. Het parkeerterrein is afgezet en de forensische opsporing zal in de loop van de ochtend onderzoek doen.

Volledig scherm De camper werd compleet verwoest. © News United / Rens Hulman

Derde brand

Het incident is de derde brandstichting in vijf dagen tijd in de stad. In de nacht van dinsdag op woensdag ging er in de Zwolse wijk een rijtje containers in vlammen op, waarbij het vuur vervolgens oversloeg naar een schuurtje. De nacht daarop, van woensdag op donderdag, werd enkele honderden meters verderop een auto in brand gestoken. Het bleef vervolgens twee nachten rustig, maar nu is het opnieuw raak.