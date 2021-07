Derde verdachte komt naar voren in rechtszaak over vuurwerkbom die grote schade aanrichtte in Deventer

videoEr is een derde verdachte toegevoegd aan de rechtszaak over de enorme vuurwerkexplosie die in de nieuwjaarsnacht grote schade aanrichtte in de Havezatelaan in Deventer. Vandaag staan deze drie verdachten, allen 33 jaar, terecht voor de enorme schade die de aan elkaar geknutselde illegale vuurwerkbom aan een flat, meerdere huizen en minstens één persoon toebracht.

De derde verdachte is Ayoub M. uit Deventer. Hij is gezien in het gezelschap van de twee andere verdachten, Burak K. en Roberto R., en nog enkele andere personen die de hele avond en nacht al vuurwerk afstaken in de omgeving van de Havezatelaan.

Daar klonk tegen twee uur in de nacht opeens een enorme klap. Die bleek te zijn veroorzaakt door aan elkaar gebonden stukken illegaal vuurwerk (cobra’s), die samen tot ontploffing werden gebracht.

Ruiten van zo’n twintig huizen en flats in de omgeving werden naar binnen geblazen, kozijnen werden uit hun sponningen geduwd en een vrouw liep ernstige gehoorschade op. De ravage, die bij daglicht goed was te zien, was enorm.

Volledig scherm Bewoners en politie van de Havezatelaan nemen op nieuwjaarsdag de schade op na de explosie van die nacht. © FOTO HISSINK

Munitie gevonden

Dezelfde dag nog werd Roberto R. aangehouden in de woning van zijn moeder, iets verderop aan de Breklenkamp. Daar vond de politie nog enkele stuks illegaal vuurwerk en munitie voor vuurwapens, bij elkaar zo’n tachtig kogels.

Roberto R. zit sindsdien vast, maar ontkent in alle toonaarden illegaal vuurwerk te hebben gehad en zegt ook niks te maken te hebben met de in elkaar geknutselde vuurwerkbom die voor de enorme ontploffing zorgde. Tijdens een eerste rechtszaak over de kwestie hield hij vol daar niks mee te maken te hebben.

Bekentenis

Dit tot groot ongenoegen van Burak K., die samen met Roberto R. in die buurt opgroeide en veel met hem optrok. Hij werd gevonden aan de hand van camerabeelden op de telefoon van Roberto R. en werd ook opgepakt. Ook hij zit nog steeds in de gevangenis in afwachting van het proces. Op de beelden is te zien hoe R. de vuurbal filmt die na de klap ontstaat en een persoon die terug rent naar het muurtje waar R. achter schuilt.

K. heeft toegegeven dat hij de man op de beelden is en hij heeft ook bekend dat hij de vuurwerkbom heeft ontstoken. Wel voert hij aan dat hij niet wist dat het ‘pakketje’ zo’n enorme schade zou veroorzaken. ,,Anders had ik dat natuurlijk nooit in een woonwijk aangestoken’’, zei hij in april tegen de rechter.

Hij neemt echter wel zijn verantwoordelijkheid. ,,Het valt hem dan ook erg tegen dat R. alles ontkent”, zegt zijn advocaat, Marianne Mulderij.

Nieuwe voorraad

Roberto R. wordt door de buurt gezien als de aanstichter van al het kwaad. Het zware vuurwerk dat de hele avond in de straat werd afgestoken, kwam volgens bewoners uit het huis van Roberto, zoals dat al jaren gebeurt. Hij voorzag zijn vrienden steeds van en nieuwe voorraad, zeggen zij.

De rol van de derde verdachte is nog niet helemaal duidelijk. Deze Ayoub M. wordt net als de andere twee verdacht van betrokkenheid bij het ontsteken van het vuurwerk. Hij is ook opgepakt, net als een vierde verdachte. Deze zijn beide vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek. Uiteindelijk besloot het Openbaar Ministerie Ayoub M. wel te vervolgen en de vierde verdachte niet, vermoedelijk vanwege gebrek aan bewijs.

Ayoub M. ontkent volgens zijn advocaat, Jan Vlug, alle beschuldigingen. ,,Hij was in de buurt, meer niet’’, zegt Vlug.

Getuigen horen

De rechtszaak van vandaag is een regiezitting, waarbij onderzoekswensen van de advocaten en het OM besproken worden. Advocaat Mulderij van de bekennende verdachte wil bijvoorbeeld de hoofdverdachte en enkele andere getuigen laten horen in de zaak tegen haar cliënt.

Er zullen vandaag nog geen strafeisen tegen de verdachten worden uitgesproken. Dat gebeurt in een volgende zitting, die vermoedelijk snel na de zomer zal zijn.