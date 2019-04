Dertien Deventenaren in de lintjesregen

Burgemeester Ron König heeft dertien onderscheidingen uitgereikt in de Orde van Oranje-Nassau in Deventer. Er was een grootste bijeenkomst in de Lebuinuskerk waarbij de volgende Deventenaren verrast werden:

Bert Boon

De heer G.J. Boon ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 2014 - heden ambassadeur/secretaris Project voice Oeganda, 1992 – heden administrateur Protestantse gemeente Blokzijl, 1989 - 1997 voorzitter Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Overijssel en Flevoland, 1974 - 2016 penningmeester en voorzitter St. vrienden van Park Brabant. De heer G.J. Boon is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Willy Klunder-van Dartel

Mevrouw W.H. Klunder-van Dartel ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 1978 – heden vrijwilligster Deventer IJsclub en wedstrijd secretariaat KNSB Gewest Overijssel. Mevrouw W.H. Klunder-van Dartel is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Joke Wessels - Evers

Mevrouw J.H. Wessels - Evers ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 1987 – heden zwemcoach stichting De Klup Deventer, 2000 – 2018 zwemcoach Deventer Sportploeg. Mevrouw J.H. Wessels – Evers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Theo Hoetink

De heer T. Hoetink ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 2000 – heden lid Fotoarchiefgroep Historische Vereniging Diepenveen e.o., 2000 – heden vrijwilliger Sparrenheuvel, 1958 – 1992 brandwacht vrijwillige brandweer gemeente Diepenveen, 1968 – 2000 secretaris winkeliersvereniging Diepenveen. De heer T. Hoetink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bart Holthuis

De heer B. Holthuis ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 1984 – heden partner bij JPR Advocaten, 2012 – 2017 voorzitter Compensatiecommissie van de Stichting Beheer & Toezicht in de R.K. Kerk, Nederland, 1992 – 2007 algemene Deventer Sinterklaas Commissie - secretaris, 2006 – heden stichting Matthäus Passion Bergkerk Deventer - Secretaris + mede-oprichter, 1999 – 2004 vereniging van Letschelschade Advocaten ‘LSA’- bestuurslid/voorzitter, 2012 – heden raad van Commissarissen Deventer Schouwburg - Lid/President-Commissaris, 2016 – heden Concerto d’Amsterdam - bestuurslid / voorzitter, 1989 – 2012 VVV Deventer - voorzitter/ bestuurslid. De heer B. Holthuis is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan Diederik Postma

De heer J.D. Postma ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 1976 – 2017 Stichting Algemene Deventer Sinterklaas Commissie, 1974 – heden Sallandsche Golfclub ‘de Hoek’, 2006 – heden landelijke Rijvereniging en Ponyclub Diepenveen, 2011 – 2017 penningmeester Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Kring Salland, 1984 – 1986 Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. De heer J.D. Postma is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerbrand Schutte

De heer G.B. Schutte ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 2013 – heden jongerencoach, 1993 – 2013 schipper-jongerenwerker, teamleider Zeilschip de Tukker, 2013 – heden vrijwilliger/begeleider jongeren op Zeilschip De Tukker. De heer G.B. Schutte is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Anton Slag

De heer A.J. Slag ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 1986 – 2000 vrijwilliger voor EHBO, 2004 – heden medeoprichter Deventer Stokvisrijders Scootmobielvereniging, 2003 – heden vrijwilliger op kantoor Stichting Fooruit. De heer A.J. Slag is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Albert Smeenk

De heer A. Smeenk ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 1988 – 2002 bestuurslid Oranje Vereniging Diepenveen, 2008 – heden voorzitter zangvereniging Soli Deo Gloria, 2006 – heden Protestantse gemeente Diepenveen - pastoraal wijkbezoeker en contactpersoon kerk-koor, 2007 – heden vrijwilliger bij Carinova woonzorg, locatie Sparrenheuvel, 1985 – 2017 huifkarchauffeur bij kinderdagkamp in Diepenveen, 2007 - 2014 bestuurslid kerstcommissie “Diepenveen viert kerst”, 2000 – 2015 Hulpdienst Diepenveen als bezorger Tafeltje-dek-je, 1975 – heden vrijwilliger rommelmarkt en veiling Diepenveen. De heer A. Smeenk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Cobie Schipper-Verweij

Mevrouw J. Schipper-Verweij ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 1978 – 1989 diverse functies basisschool, 1982 – 1994 diverse functies binnen de muziekvereniging de Eendracht, 1980 – 1995 bestuurslid bij Judo Colmschate, 1992 - heden mantelzorg bij meerdere mensen, 1993 – 2018 diverse functies binnen Biljartcentrum de Dam. Mevrouw J. Schipper-Verweij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bert Visser

De heer A.J. Visser ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 1992 – heden jurylid/microfonist/organisator Deventer IJsclub, 1996 – 2012 bestuur wielervereniging Beemd en Bergtoercommissie, 2009 – heden assistent blokhoofd Sponsor Exposure, Stichting Triathlon Holten, 2013 – heden verschillende activiteiten Alpe d’HuZes, 2012 – heden verkeersregelaar van verschillende wielerwedstrijden in Overijssel. De heer A.J. Visser is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Resul Yavuz

De heer R. Yavuz ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 1982 – heden secretariaat Anadolun Sesi, 1982 – heden barmedewerker Leeuwenkuil. De heer R. Yavuz is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ali Yildirim