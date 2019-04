‘Designer cats’ - van die doorgefokte - niet welkom in Olst op raskattententoonstelling

Dief steelt pizzafiets in Deventer, waar precies één dag g­ps-zen­der in zit: politie bezorgt ’m razendsnel terug

5 april Het installeren van een gps-beveiliging op de fietsen van de drie Domino's pizza's in Deventer heeft zich vrijdag onmiddellijk uitbetaald: een fietsendief werd vlak nadat hij zijn daad had verricht al in de kraag gevat.