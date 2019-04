Deuren van instituut ‘De Horst’ in Deventer op slot: ‘dit doet wel verdriet’

Devente­naar die Frans Harks uit Twello doodde blijft ondanks verzoek vastzitten

29 april De Deventenaar die in 2013 werd veroordeeld voor het doden van Frans Harks uit Twello blijft de komende twee maanden vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Zutphen bepaald. Hij wilde het restant van zijn celstraf in vrijheid uitzitten, maar weigerde zich aan voorwaarden te houden.