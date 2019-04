Deventenaar 10 weken cel in na dronkemansrit in Rotterdam

Een dronkemansrit is een 30-jarige Deventenaar duur komen te staan. Met acht glazen bier op stapte hij tijdens een stapavond vorig jaar juli in Rotterdam zijn auto in om zich vervolgens met een vaart van 202 kilometer per uur in een opgebroken wegdeel vast te rijden.