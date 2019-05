Deventenaar (19) blust autobrand en voorkomt erger: ‘Dat is toch heel normaal?’

UpdateEen held? Nee, dat is hij niet vindt hij zelf. Maar dat hij gisteravond een autobrand in de Deventer binnenstad wist te blussen geeft de 19-jarige Sacha Blom wel een ‘heel goed gevoel’. ,,Dan lees je ‘s ochtends op verschillende nieuwssites ineens over iets wat jij hebt gedaan.’’

De jongeman is bescheiden. Hij is momenteel hard aan het blokken voor zijn eindexamens en werkt daarnaast bij een callcenter. Tijdens zijn pauze heeft hij wel even tijd om het verhaal van de avond ervoor uit de doeken te doen. ,,Ik vind dit een hele normale actie. Dit doe je toch gewoon als je zo’n auto in de brand ziet staan?’’

Blussen

Hij rijdt even voor middernacht van het huis van zijn ouders naar zijn eigen woning in de Bruynssteeg. De vwo-leerling komt door de Molenstraat als hij een auto in brand ziet staan. Samen met een buurtbewoner, die al had geprobeerd de brand te blussen met straatafval, beginnen ze emmers water aan elkaar door te geven om te voorkomen dat de auto verder in de brand vliegt. Blom: ,,Ondertussen had ik al wel de brandweer gebeld, maar tegen de tijd dat zij kwamen was de brand al geblust.’’

Link

De auto stond vlakbij de gevel van een woning in de binnenstad geparkeerd. Branden - en zeker autobranden - in de binnenstad zijn altijd link. Brandweer kan er niet altijd even makkelijk bij, huizen staan dicht opeengepakt, auto’s staan vaak dichtbij woningen geparkeerd in verband met de beschikbare ruimte. De buurmannen in de Molenstraat hebben met hun doortastende optreden mogelijk veel erger voorkomen. ,,Dat hoop ik wel ja’’, zegt de Deventenaar. ,,Hoewel de brandweer er ook op tijd was hoor.’’

Overigens kende Blom zijn mede-blusser, die heel dichtbij hem woont, nog niet. ,,Ik woon pas sinds drie maanden in de Bruynsteeg. We hebben na het blussen nog wel tot een uur of één staan praten.’’ De buurtbewoner van de Molenstraat heeft nog niet gereageerd op het verzoek van deze krant om zijn verhaal te doen.

Camera’s