Deventenaar (24) moet rijbewijs inleveren na weigeren drugstest

Bouw groot zonnepark in Klarenbeek begonnen: 'We accepteren het onder protest'

22 april De aanleg van een zonnepark van 13 hectare aan de Broekstraat in Klarenbeek is begonnen. De plannen voor het park hebben in 2019 nog veel kritiek van inwoners gekregen. Zij vreesden dat de beschermde das die in het gebied zit zou moeten wijken voor het park en dat natuur verloren ging. Nu heeft ontwikkelaar Prowind water bij de wijn gedaan.