Deventenaar (28) langer vast voor mogelijke betrokkenheid bij overlijden baby

Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 8 maanden oude baby in Deventer. Het kind overleed in de tweede week van februari. Het Openbaar Ministerie geeft aan dat het onderzoek nog in volle gang is. De man zit al enkele weken in voorarrest. Hans-Robert Scherpenkeuter van het OM wil niet meer kwijt over de aard van de zaak en waaróm de man verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van het kind.