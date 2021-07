Deventenaar (28) schopte weerloze man in het gezicht en moet 2,5 jaar de cel in

Bitterzoe­te terras­avond in Deventer stopt zonder problemen om midder­nacht: ‘Ik hield mijn hart vast’

11 juli Een gemoedelijk geroezemoes klonk de hele zaterdagavond op de Brink in Deventer. Waar vrijdagavond en -nacht nog volop gefeest werd, schakelde het publiek in Deventenaar ogenschijnlijk moeiteloos over naar een avondje terrassen. Meer kan niet door de nieuwe coronaregels, de feestcafés voor de late uurtjes blijven dicht. Middernacht droop iedereen gelaten af. Het was voor sommigen een bitterzoete avond. ,,Het plan voor de zomer was om iedere week te stappen.’’