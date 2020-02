Deventenaar (39) krijgt celstraf voor brutale autodiefstal op klaarlichte dag

Bijzonder huisnummer voor nieuwe Porschega­ra­ge in Deventer: 911

15:52 De nieuw te openen Porschegarage op Bedrijvenpark A1 in Deventer krijgt een even iconisch als toepasselijk huisnummer: 911, de beroemdste sportwagen van de Duitse autofabrikant. De dealer had dat huisnummer min of meer voor de grap aangevraagd.