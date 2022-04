Deventenaar (46) haalt 124.000 euro uit zijn bedrijf, vlak voor faillissement: ‘Hij is gokverslaafd’

De parel van Rommens straalt en zet matige IJsselder­by in vuur en vlam voor GA Eagles: ‘Dit is een droom’

Hij scoort slechts zelden, maar als het raak is, dan is de waarde voor Go Ahead Eagles enorm. Philippe Rommens vond het net tegen tegen Ajax en deed zijn kunstje in de IJsselderby zondag dunnetjes over. Zijn geschilderde kunstwerk in blessuretijd was eigenlijk te mooi voor het slechte duel met PEC Zwolle (0-1), maar leverde Go Ahead Eagles wel de weg naar sportief geluk op.

3 april