Deventenaar (50) ontkent miljoenenfraude met coronasubsidies: ‘Bedrijf is van mijn dochter’

Gedumpt afval, overvolle huizen en toeterende busjes in vroege ochtend: Deventer zoekt naar oplossing voor arbeidsmi­gran­ten

Ze zijn in Deventer, ze blijven in Deventer en het worden er alleen maar meer: arbeidsmigranten. Maar de aanwezigheid van 5000 buitenlandse arbeidskrachten in de stad zet de leefbaarheid in wijken onder druk. Aan wethouder Thomas Walder (D66) de taak om de problemen aan te pakken en om oplossingen te bedenken. ,,Het is een hele kwetsbare groep die vaak geen kant op kan.’’