Deventenaar Ammar Bozoglu genomineerd voor Grootste Talent van het jaar: ‘En dan kom je bij een kebabzaak vandaan’

Broers Marco en Renzo startten webshop als probeersel, nu staan overal dozen Lego in hun Deventer pand

Al jaren maken ze webshops voor anderen. In coronatijd dachten ze: laten we het zelf ook eens doen. Zo begonnen de Deventer broers Marco en Renzo Corrò aan de Lego-webshop Unieke Bricks. Ze belandden in de wondere wereld van Lego, waar niet alleen kinderen, maar ook volwassenen zich vermaken. ,,Mijn moeder heeft tussen de orchideeën in haar vensterbank nu ook een orchidee van Lego staan.’’

22 september