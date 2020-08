Deventenaar beboet voor doos oud papier op verkeerde dag langs de weg: ‘Die doos is niet van mij’

Het was een doos van bol.com. Die was niet van hem, want hij koopt nooit iets bij dat bedrijf. Zijn papier zit altijd in een bruine doos die hij meeneemt van de supermarkt. In de bol.com doos zat echter wel een brief van het Centraal Administratie Kantoor met de adresgegevens van Mano. Hoe die brief in de doos terecht is gekomen is voor de Deventenaar een raadsel.