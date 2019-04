Deventenaar die Frans Harks uit Twello doodde blijft ondanks verzoek vastzitten

Een van die voorwaarden voor Van G. is dat hij zich laat behandelen. Die behandeling zou nodig zijn om de kans dat meneer in de toekomst weer over de schreef gaat zo klein mogelijk te houden. Hij is verslavingsgevoelig en overschat zijn eigen mogelijkheden, blijkt uit psychologisch onderzoek. ,,Ik zit al 8 jaar vast en ik heb overal aan meegewerkt’', verzuchtte de man op de zitting twee weken terug.



Op die zitting vroeg de officier van justitie om de voorwaardelijke vrijlating in ieder geval met twee maanden uit te stellen. In die tijd kan de reclassering uitzoeken waar De G. voor een behandeling terecht kan. De rechtbank in Zutphen heeft die vordering toegewezen, bleek maandag.