Deventenaar die zwangere vriendin doodde ziet af van hoger beroep

Michels kan naar eigen zeggen op dit moment niet ingaan op de reden om het hoger beroep in te trekken. ,,Daar kan ik geen uitspraken over doen, want dat acht ik niet in het belang van mijn cliënt. Dat zou ik dan eerst moeten overleggen.‘’ De behandeling van het hoger beroep stond eerder gepland voor mei bij het gerechtshof in Leeuwarden.

Ongeloofwaardig

L. werd in juli 2017 door de rechter in Zwolle veroordeeld tot 10 jaar cel en tbs voor de gruwelijke dood van zijn zwangere vriendin, Raelitzha Maduro. Zij was 22 weken zwanger, toen ze overleed. L. verweerde zich tijdens de rechtszaak door aan te geven dat hij de middag van haar overlijden geconcentreerd aan het gamen was en dat er mogelijk iemand anders in de woning van het stel in Deventer was geweest, zonder dat hij het door had. De rechter achtte dat ongeloofwaardig.

Nog niet definitief

Het hoger beroep is nog niet honderd procent zeker van de baan. Omdat de procedure al was gevorderd, kan het gerechtshof in Leeuwarden eventueel nog beslissen om de hoger beroepszaak toch door te laten gaan, zegt Michels. Maar die kans is niet groot, denkt hij. Ook omdat het OM al heeft aangegeven geen belang meer te hechten op het toch door laten gaan van de zaak. ,,Het hof dient nu te bepalen of het nog enig belang hecht aan de behandeling van de zaak. Daar wordt in maart een beslissing over genomen. Het ligt het meest voor de hand dat de zaak niet doorgaat.‘’

Geen duidelijkheid