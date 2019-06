Deventenaar door meerdere daders mishandeld

‘Klagen over wi­fi-tellingen? Ik weet niet eens dat het gebeurt’

7:00 Deventer stopte na kritiek van de Autoriteit Persoonsgegevens dit jaar met zogeheten wifi-tellingen om de passantenstromen in kaart te brengen via de smartphones van burgers. De privacy zou in het geding zijn. Een half jaar later blijkt onderzoeksbureau CityTraffic deze tellingen gewoon uit te voeren in Deventer, Zutphen en Zwolle. Gemeentebesturen en het publiek weten van niets.