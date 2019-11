Deventenaar duurder uit met afval, maar tarief voor kliko aan weg zetten blijft gelijk

video Lisa is een duurzame kok en laat gerechtjes in blik en uit de buurt proeven

10:27 Lisa de Koning is 29. Een jonge zelfstandig kokende ondernemer. ,,Ik ben meer een keukenmanager dan een chef’’, vindt de Deventerse zelf. Duurzaam en bedachtzaam koken. Met een verhaal erbij over het waarom. Ze geeft gastles op Saxion, spreekt bij bedrijven, kookt uit blik voor de bliktentoonstelling in De Waag en ontwikkelt vanaf januari mede de nieuwe keuken voor Brouwerij Davo.