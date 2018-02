Deventenaar Enno de Wit brengt nieuw boek uit

video Zwembroek verschiet van kleur door vinding Apeldoornse student

8:07 Wie kent ze niet, de verkleurende hotwheelautootjes waar je vroeger in bad mee speelde? Tom van Dieren (19) in ieder geval wel. De tweedejaars student liet zich er door inspireren. Vandaag brengt hij zijn eigen zwembroekenlijn Sea'sons op de markt. Wie er vroeg bij is, kan voor veertig euro deze zomer in een door warmte verkleurende zwembroek de show stelen.