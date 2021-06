Deventenaar Fransen debuteert in Nederlandse selectie op OKT honkbal

Campings in de regio beleefden topjaar en maken ook nu een vliegende start: ‘Het is elk weekend Pinksteren’

20 juni Campings in Deventer, Salland en de Achterhoek hebben in coronajaar 2020 een toptijd gehad. Uit cijfers van bijvoorbeeld de gemeente Deventer blijkt dat er niet eerder zoveel mensen kampeerden als vorig jaar. En ook dit voorjaar beleefden de campings een vliegende start. ,,Het lijkt wel of het elk weekeinde Pinksteren is. We staan elke dag vol”, zegt Helma Reurslag van camping De Vrolijk in Laren.