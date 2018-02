Deventenaar gebruikt afvaltas nauwelijks

Huishoudens in Deventer zetten om afval verder te scheiden maar mondjesmaat de BEST-tas aan de straat. Via die tas kunnen Deventenaren simpel af van boeken, (kleine) elektrische apparaten, speelgoed en textiel. Tweewekelijks halen medewerkers van Sallcon de tassen huis-aan-huis op.

Het aantal ingezamelde BEST-tassen bleef vorig jaar niet alleen ver achter bij de verwachtingen, maar halveerde vergeleken met 2016 ook nog bijna. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente.

De prognose voor 2017 was 17.000 tassen (volume 119 ton). In werkelijkheid zette Deventer maar 9.849 BEST-tassen voor de deur. In totaal goed voor een mager volume van 65 ton, met textiel als hoofdmoot. In 2016 lag dat met 19.151 tassen en 131 ton aan goederen hoger. Deventer telt 42.000 huishoudens.

Op de totale hoeveelheid ingezameld textiel in Deventer is het aandeel van de BEST-tas te verwaarlozen. Inwoners stopten in 2017 550 ton textiel in de verzamelcontainers her en der in Deventer. Via de BEST-tas kwam maar 5 procent op dat totaal binnen: 28 ton.

Werkgelegenheid

De BEST-tas werd begin 2016 geïntroduceerd als extra middel voor een beter milieu. Tegelijk leverde het inzamelen sociale werkgelegenheid op, betaald vanuit de afvalstoffenheffing. Nodig volgens de gemeente, omdat werknemers van Sallcon niet meer de deuren langs hoefden om drankpakken en blik op te halen. Die taak verviel toen die materialen bij het kunststof in de oranje kliko konden en alleen het ophalen van glas en papier overbleef.