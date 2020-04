Deventenaar Gijs Esders tekent tot en met de Winterspelen bij Team Reggeborgh

UPDATE Deventer clubs die weer willen sporten moeten wachten op oordeel gemeente; volleybal­lers verruilen zaal voor outdoor

15:23 Sportclubs in Deventer die in de startblokken staan om weer te gaan sporten nu de coronaregels worden versoepeld, moeten de plannen eerst voorleggen aan de gemeente. Die bekijkt per club of er voldoende maatregelen zijn genomen, zodat het veilig kan. Handhaving van de regels is vooral een zaak van de clubs zelf, maar mogelijk komen toezichthouders van de gemeente een kijkje nemen.