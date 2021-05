Deventenaar gooit met fietsen en fietsenrek: ‘Ik was een beetje dronken en een beetje boos’

In Nederland moest je in de negentiende eeuw raambelasting betalen. Hoe meer ramen je had des te meer geld je op moest hoesten. Het gevolg was dat mensen hun ruitjes dicht metselden. Zaten ze zich in het donker rijk te rekenen. Of arm. De verdachte heeft ook een bril met uiterst weinig uitzicht. Inkijk zo u wil. Glazen ter grootte van een stuiver.