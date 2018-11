Deventenaar Henk Nieboer benoemd tot consul van Kazachstan

Honorair consul, hoe bent u dat geworden?

,,Wat leuk, u bent de eerste die me echt zo noemt. Mooi he? Ik werk mijn hele werkzame leven bij Witteveen en Bos. Medio jaren 90 deden we voor Shell onderzoek naar hoe we olie uit de Kaspische Zee konden winnen. Ik was daar als leidinggevende verantwoordelijk voor Witteveen en Bos en werd eigenlijk meegezogen in de activiteiten van Shell daar. We hebben drie kantoren en zestig medewerkers in Kazachstan. Onze grootste buitenlandse activiteit hebben we in Kazachstan: een cargo-transportroute. We zetten daar geprefabriceerde fabrieken aan land. Ik heb er nooit gewoond maar ken het land goed."