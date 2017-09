Deventenaar hoopt op contact met familie op St. Eustatius

Orkaan IrmaAchmed Maduro (25) uit Deventer wijkt geen moment van zijn telefoon en de tv. Zijn familie woont op St. Eustatius, één van de eilanden waar orkaan Irma momenteel huishoudt. Hoewel hij zijn familie nog niet aan de lijn heeft gehad, is hij er heilig van overtuigd dat ze veilig zijn. ,,Ze zijn in een stenen huis, met een sterk dak.”

Zusjes Kaiyla en Yuvelle. Vader Gilberto en moeder Avril. Opa en oma. Tantes, neefjes, nichtjes en heel veel vrienden. Achmed Maduro (25) kwam naar Deventer om hier te werken als elektromonteur, maar een groot deel van zijn leven bleef achter op St. Eustatius. Hij zit hier en zij zitten daar op dat Caribische eiland, waar zijn dierbaren op dit moment worden getroffen door een orkaan.

Telefoon

Irma raast met snelheden van meer dan 295 km/u over de SSS-eilanden (St. Eustatius, St. Maarten en Saba). Contact maken met zijn ouders lukt vanavond nog niet. ,,De telefoon gaat niet over. Dus of de netwerken of hun telefoons zijn uitgeschakeld.’’ Dus reken maar dat hij aan zijn smartphone en tv gekluisterd is om al het nieuws over de megastorm op de voet te volgen.

Oog

Via websites, live-feeds, Facebook, Twitter en vrijwel alle mogelijke sociale media houdt hij vanuit Deventer zijn thuiseiland in de gaten. En ziet hij dat het oog van de megastorm voorbij trekt. Dat zijn dierbaren veilig zijn, daar is de Deventenaar heilig van overtuigd. ,,Ze zijn in een stenen huis met een sterk dak. Bovendien zijn ze voorbereid.’’ Hij denkt dat het op het eiland waar hij opgroeide blijft bij materiële schade. Ook omdat de bevolking rekening houdt met orkanen. Daar groeien ze mee op. ,,We kennen niet anders. Maar een storm als dit is ook daar zelden vertoond.’’

Deze zomer was hij nog op zijn thuiseiland. Heerlijk ‘laidback’ was het, maar wel echt warm, de hele zomer lang. ,,Ook daarom hielden we rekening met een orkaan.’’ St. Eustatius is bovendien hoog gelegen, dus overstromingsgevaar is er niet, zoals die er op St. Maarten wel is.

Geloof