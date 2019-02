Deventenaar in mei opnieuw voor de rechter voor doden zwangere vriendin Raelitzha

Schrik om vondst asbest in pand van bso Sam & Jaap in Deventer

16:29 De vondst van asbest in de CV-ruimte van buitenschoolse opvang (bso) Sam & Jaap in de Fermerie aan het Muggeplein is met een sisser afgelopen. Er was deze week enige schrik omdat het ging om zogeheten niet-hechtgebonden asbest, waarvan vezels gemakkelijk kunnen vrijkomen in de lucht. Het langdurig - maanden tot jaren - inademen van veel asbestvezels kan riskant zijn voor de gezondheid.