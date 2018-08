Deventenaar Jón Kristinsson (82) is zijn tijd nog steeds ver vooruit

Jubilerend Pampus veel meer dan jeugdsoos

11 augustus Duizenden tieners hebben de afgelopen decennia hun eerste stappen in het uitgaansleven gezet bij Pampus. Van een kleine jeugdsoos is Pampus uitgegroeid tot veelzijdige uitgaansgelegenheid. Later deze maand wordt aan de Knibbelallee in Posterenk het 50-jarig bestaan gevierd met het Music & Friends Festival.