Deventenaar kan niet zonder coke. En dus doet hij ‘een klusje hier en een klusje daar’

VIDEO Poort legt verborgen parel in Deventer binnenstad bloot: ‘Rust Stadshof contrast met drukke Brink’

Het geldt al decennia als groene oase van de Deventer binnenstad. De riante binnentuin, ingeklemd tussen de winkelstraten in het oude centrum. Probleem: je kon er niet komen. Dat is nu opgelost: de begane grond van een pandje is weggebroken en daar is een sierlijke poort als toegang tot de Stadshof gekomen. ,,Nu zijn de pandeigenaren aan zet om er iets moois van te maken.”

31 maart