Deventenaar krijgt 9,5 jaar cel in Duitsland voor drugshandel via ‘darknet’

De 29-jarige Deventenaar Rhett D. is door de rechtbank in het Duitse Coburg (Beieren) veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor drugshandel. Dat bevestigt persrechter Ingo Knecht-Günther.

Volgens de rechter is het bewezen dat de man op darknet onder de naam ‘Mr Drogenkommandant’ op grote schaal drugs verkocht. Dat schrijft het Coburger Tageblatt op zijn website. Aan een criminele jeugdgroep uit Neustadt bei Coburg verkocht de Deventenaar onder meer 10 kilo marihuana, enorme hoeveelheden xtc-tabletten en 100-gram loepzuivere cocaïne.

Volgens het Duitse dagblad noemde de rechter daarbij de zuiverheid van die coke ‘beangstigend’. In D.’s woning in Deventer werden duizend xtc-tabletten en kilo’s heroïne aangetroffen. De drugs ging vaak per post.

Arrestatieteam niet herkend

De Deventenaar wikkelde zijn zaken doorgaans via darknet af, maar reisde zelf ook regelmatig naar Duitsland af om daar zaken te doen. In Duitsland werd hij gearresteerd door een arrestatieteam, toen hij in Bocholt een pakket met drugs op de post wilde doen. Hij verklaarde daar zelf over dat hij het arrestatieteam niet als zodanig herkend had en daardoor uit angst op de vlucht was geslagen. Hij ramde daarbij een politieauto. In die verklaring ging de Coburgse rechter niet mee.

Verslaafd

D., in Duitsland ook wel bekend als De Hollander, heeft een omvangrijke bekentenis afgelegd. Mede daarom kwam de rechter tot een straf van tussen de negen en de tien jaar. De eis van de officier van justitie was negen jaar. Een psychiater stelde bij de man zélf ook een drugs- en alcoholverslaving vast. Hij moet daarvoor therapie ondergaan en zou daarvan zelf de noodzaak in zien, volgens het Coburger Tageblatt. De Deventenaar kan nog in hoger beroep tegen zijn straf.

