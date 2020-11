Deventenaar krijgt nóg een kliko, nu voor oud-papier: ‘Tuin staat al propvol, waar laten we een vierde?’

Man (31) raakt gewond bij blussen brand in Deventer bedrijfs­pand waarin hij ligt te slapen

8 november Een 31-jarige man is vanochtend zwaargewond geraakt bij een brand in een Deventer bedrijfspand aan de Arnsbergstraat. De brand ontstond in een opslag van Auto Poets Centrale Deventer, waarin de man lag te slapen. De man bluste de brand. Hij liep daarbij brandwonden op en ademde rook in. De man werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.