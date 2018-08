Deventenaar krijgt tbs voor roof op hoogbejaarde in Apeldoorn

Theatercol­le­ge Mr. Gerard Spong in Deventer

18:14 Mr. Gerard Spong, een van de bekendste strafrechtadvocaten, staat op vrijdag 8 maart in de Deventer Schouwburg. Tijdens zijn theatercollege 'In Vertrouwen' vertelt hij over zijn leven en loopbaan en geeft hij een inkijkje in het functioneren van een advocaat in strafzaken. Hij doet dit mede aan de hand van een aantal geruchtmakende moord-, fraude- en zedenzaken.