Slechts 'handjevol' afgestu­deer­de docenten in Oost-Nederland wil naar Randstad

16:41 De Randstad heeft weinig aantrekkingskracht op jonge onderwijzers in het basisonderwijs uit Oost-Nederland, speciale maatregelen ten spijt. Dat zeggen lerarenopleidingen in Gelderland en schoolbesturen in de Randstad, waar het lerarentekort groot is.